Maruv показала фото в максимально открытых трусах

Певица, композитор и автор песен 28-летняя MARUV, настоящее имя Анна Корсун, продолжает поражать поклонников эротическими фотографиями.
MARUV не стесняется демонстрировать обнаженное тело и часто публикует откровенные фото. На этот раз она предстала в Іnstagram в сексуальном белье собственной марки, которое отныне могут приобрести ее фанаты.
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Недавно MARUV удивила светлым цветом волос, позируя на камеру в открытом сплошном купальнике черного цвета.
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