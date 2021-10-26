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вторник, 26 октября 2021 16:00

С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия

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С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
Андре Тан показал архивные кадры в день рождения. Фото: instagram.com/andre_tan_official

26 октября дизайнер Андре Тан отмечает 39-летие. По этому случаю знаменитость поделился не только фото и видео из архива, но и знаковыми событиями в жизни.

В посте в Instagram модельер поздравил себя с днем ​​рождения. Опубликовал фото с американской светской львицей Пэрис Хилтон, бывшей женой Алиной Харечко, а также кадры с разных показов.

Одними из знаковых событий Андре Тан назвал рождение дочери Софии и свадьбу с Харечко.

"Когда Соня родилась, моя жизнь развернулась на 180 градусов. Когда стал папой, начал понимать, как это все-таки бывает трудно. Но те эмоции и та энергия, которую получаешь - бесценны.

Прекрасная Алина на белом Мальдивском песке навсегда останется в моей памяти. Она была моим компасом и другом все эти 10 лет. Я благодарен ей за дочь и за каждый момент, проведенный вместе", - заметил он.

Вспомнил и о первом показе коллекции Atelier-Andre Tan на Парижской Неделе Моды 2020. Тогда над ним работали более 200 человек. Приезд Хилтон тоже сыграл значительную роль в его жизни.

"Признаюсь, первые полтора дня ее приезда я был просто неживой. Пэрис не нравилось все – визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42-го размера. И ее платье я создал за одну ночь, та еще ночь была.

Встреча с Аллой Пугачевой – в 1997 году я специально приехал в столицу, чтобы встретиться с артисткой и показать ей эскизы нарядов, созданных специально для нее. Когда я зашел к ней, сказал: "Здравствуйте, Алла". Она медленно обернулась и сказала: "Для вашего возраста, юноша, я – Алла Борисовна". Да и разговор сразу не задался. Она посоветовала улучшить навыки эскизирования", – поделился модельер.

Звездный дизайнер также назвал знаковым первый показ, когда ему еще 12 лет не было, премьеру автобиографического фильма и первую юбку.

"И завершающий пункт этого списка сейчас. Момент счастья и единства. Я благодарен за эту яркую и удивительную жизнь. Сегодня я в Париже поднимаю за нее бокал. Дальше больше", - добавил мужчина.

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Чтобы просмотреть фото и видео из архива Андре Тана, листайте вправо.

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Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Дизайнер Андре Тан и телеведущая Екатерина Осадчая выпустили совместную коллекцию. В нее вошли шелковые платья и кашемировые свитера с цветочными орнаментами по мотивам работ художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

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Дата
26
октября

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