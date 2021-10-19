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вторник, 19 октября 2021 12:13

По мотивам работ украинских художниц: Андре Тан и Осадчая выпустили осеннюю коллекцию
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Дизайнер Андре Тан и телеведущая Екатерина Осадчая выпустили совместную коллекцию. В нее вошли шелковые платья и кашемировые свитера с цветочными орнаментами по мотивам работ художниц Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

В осенней капсуле Timeless представлены свитера с высокой горловиной, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, платья и юбки. Также выпустили кепи, обруч с бантом и капор, которые являются знаковыми аксессуарами в гардеробе звездной ведущей. Среди цветов преобладают белый, серый и оттенки бежевого. Из материалов выбрали шелк и кашемир.

Платья и свитера украсили мальвами и васильками с картин.

Дизайнер Анде Тан и ведущая Екатерина Осадчая представили совместную коллекцию Timeless
Фото: предоставлено пиар-менеджером Андре Тана
Дизайнер Анде Тан и ведущая Екатерина Осадчая представили совместную коллекцию Timeless
Дизайнер Анде Тан и ведущая Екатерина Осадчая представили совместную коллекцию Timeless
Дизайнер Анде Тан и ведущая Екатерина Осадчая представили совместную коллекцию Timeless
Дизайнер Анде Тан и ведущая Екатерина Осадчая представили совместную коллекцию Timeless

"Начиная работу над общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух великих художниц: Яблонской и Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданы по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции - это символ верности, скромности и душевной красоты. А мальва - любви к родной земле и наследия предков. Украинки вышивали эти цветы на рубашках как обереги. Эти вещи согревают не только тело, но и душу", - поделился Андре Тан.

Осадчая отметила, что ей было важно, чтобы эти вещи были не на один сезон.

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"Это касается дизайна и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Это сочетание спортивных элементов и изысканных материалов, баланс между модой и комфортом", - сказала она.

Дизайнер Андре Тан выпустил лимитированную коллекцию платьев и блузок с использованием решетиловской вышивки к 30-й годовщине независимости.

Вышивают белыми нитками по белой ткани. Вышивка объединяет от пяти до семи техник. В ней применяют ажурные кружева, одинаковое с обеих сторон шитье, вырезку, выкалывание, "соловьиные глазки" и "зерновой вывод".

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