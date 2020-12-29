"С каждой поездки привезла друзей, воспоминания и истории". Юлия Панкова подытожила 2020-й

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущая программы "Ревизор" Юлия Панкова подвела итоги 2020-го. Отметила, что в этом году она развелась с мужем, прошла кулинарные мастер-классы и активно проводила свободное время.

Женщина рассказала о самых ярких событиях этого года "Новому каналу".

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"Было много замечательного. Мы отсняли 2-й сезон "Ревизора" и спецвыпуски "Ревизор. Карантин". Покаталась на сноуборде и санках в Альпах. Еще развелась с мужем: мы сознательно вступили в отношения и через 8 месяцев сознательно из них вышли. Было много моря, гор, приятного общения, йоги и практик. Больше всего запомнились: знакомства с местными, кулинарные мастер-классы, пешеходные и велосипедные прогулки. С каждой поездки привезла новых друзей, воспоминания и истории. Кстати, я до сих пор не заболела Covid-19, ведь придерживаюсь санитарно-гигиенических норм", - поделилась ведущая.

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