"Это самый удивительный момент года". Актер Полупан поделился достижениями 2020-го

Актер Сергей Полупан рассказал о своих навыки, которые получил в 2020 году.

Без Полупана в "Варьяти-шоу", что показывает "Новий канал", не проходит музыкальная миниатюра: Владимир Жогло поет, а Сергей играет на гитаре. За кулисами шоу актер рассказал, какие у него достижения в этом году.

Автор: instagram.com/polupanserj Актер вспоминает приятные моменты года

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"На 2020-й загадывал переехать в собственное жилье. Приложили усилия с женой и переехали. Это удивительный момент года. Теперь каждое утро выхожу на террасу, поливаю газон и пью кофе. Поймал самую большую рыбу в своей жизни - белого амура весом 2 кг. Собрал 9 ведер опят. Посеял газон, научился шпаклевать, сооружать, сделал двери, подружился с электричеством, посадил дерево. Словом, карантин прошел с пользой", - вспоминал актер.

"Вар'яти-шоу" снимали без зрителей, а затем с помощью режиссеров монтажа "наколдовали" полный зал людей. Зрители "Нового канала" увидят стразу 3 премьерных спецвыпуска "Вар'яти-шоу" и познакомятся с новыми актерами – стендап-комиками Святославом Марченко и Максимом Кравцом.