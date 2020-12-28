"Это самый удивительный момент года". Актер Полупан поделился достижениями 2020-го

 
Ексклюзивы
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 144
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 540
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1071
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 405
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 324
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7200
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 756
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19818
Фото
Все фото
8
7
5
3
3
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
&quot;Горячая мама&quot; - многодетная Джессика Альба поражает стройной фигурой
"Горячая мама" - многодетная Джессика Альба поражает стройной фигурой
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Видео
Все видео
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Vоплі Vідоплясова" превратили колядку на эпическую роковую песню
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
"Рождественская стори". Sysuev рассказал о рождественской любви
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 144
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 540
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 558
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19818
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 765
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 17:26

"Это самый удивительный момент года". Актер Полупан поделился достижениями 2020-го

  Комментировать

Актер Сергей Полупан рассказал о своих навыки, которые получил в 2020 году.

Без Полупана в "Варьяти-шоу", что показывает "Новий канал", не проходит музыкальная миниатюра: Владимир Жогло поет, а Сергей играет на гитаре. За кулисами шоу актер рассказал, какие у него достижения в этом году.

Автор: instagram.com/polupanserj
  Актер вспоминает приятные моменты года
Актер вспоминает приятные моменты года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Как мы жили без тебя?" - жена Владимира Жогло написала трогательное письмо сыну

"На 2020-й загадывал переехать в собственное жилье. Приложили усилия с женой и переехали. Это удивительный момент года. Теперь каждое утро выхожу на террасу, поливаю газон и пью кофе. Поймал самую большую рыбу в своей жизни - белого амура весом 2 кг. Собрал 9 ведер опят. Посеял газон, научился шпаклевать, сооружать, сделал двери, подружился с электричеством, посадил дерево. Словом, карантин прошел с пользой", - вспоминал актер.

"Вар'яти-шоу" снимали без зрителей, а затем с помощью режиссеров монтажа "наколдовали" полный зал людей. Зрители "Нового канала" увидят стразу 3 премьерных спецвыпуска "Вар'яти-шоу" и познакомятся с новыми актерами – стендап-комиками Святославом Марченко и Максимом Кравцом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это самый удивительный момент года". Актер Полупан поделился достижениями 2020-го». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 10152
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 7029
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 6471
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6264
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
Гороскоп для Козерогов на 2021 год: в какие месяцы будет везти больше
 Просмотров: 4932
Знаменитости
"Меня обкололи сильными обезболивающими". Педан вспомнил самое худшее празднования Нового года
"Меня обкололи сильными обезболивающими". Педан вспомнил самое худшее празднования Нового года
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
Экс-участница "ВИА Гры" пошла на "Голос страны"
 Просмотров: 738
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
8
 Просмотров: 3906
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 4338
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 6471
Больше всего комментируют
8
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
1
Воды в Крыму не будет и в следующем году
1
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
Голосов: 42118
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть