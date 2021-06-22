Руслана похвасталась стальным прессом и стройными ножками в украинской Калифорнии

Фото: Instagram.com/ruslana.lyzhychko

Певица Руслана Лыжичко встретила день летнего солнцестояния в городе Вилково в Одесской области. Чтобы почувствовать единение с природой, певица проплыла в лодке по Дунаю до Черного моря. Впечатлениями и фотографиями из путешествия она поделилась с подписчиками в Instagram.

"Место, где встречаются Дунай и Черное море. Место, где чувствуешь единственный бит с природой. Сегодня день Солнцестояния - день, когда в нашем полушарии больше солнца. И я сегодня в месте, где наибольше солнца в Украине - солнечной Бессарабии, которую еще называют "украинская Калифорния", - написала Руслана.

Для путешествия певица надела короткие шорты и спортивный топ, что позволило продемонстрировать спортивную фигуру.

Также Руслана посетила нулевой километр Дуная. Говорят, что там можно загадать желание и оно сбудется.

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Певица Руслана Лыжичко поддерживает отличную физическую форму благодаря занятиям спортом. Звезда ежедневно бегает, плавает и закаляет организм, а зимой еще и обтирается снегом.