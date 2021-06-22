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вторник, 22 июня 2021 23:47

Руслана похвасталась стальным прессом и стройными ножками в украинской Калифорнии
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Певица Руслана Лыжичко посетила солнечную Бессарабию
Фото: Instagram.com/ruslana.lyzhychko
Певица Руслана Лыжичко посетила солнечную Бессарабию
Певица Руслана Лыжичко посетила солнечную Бессарабию
Певица Руслана Лыжичко посетила солнечную Бессарабию
Певица Руслана Лыжичко посетила солнечную Бессарабию

Певица Руслана Лыжичко встретила день летнего солнцестояния в городе Вилково в Одесской области. Чтобы почувствовать единение с природой, певица проплыла в лодке по Дунаю до Черного моря. Впечатлениями и фотографиями из путешествия она поделилась с подписчиками в Instagram.

"Место, где встречаются Дунай и Черное море. Место, где чувствуешь единственный бит с природой. Сегодня день Солнцестояния - день, когда в нашем полушарии больше солнца. И я сегодня в месте, где наибольше солнца в Украине - солнечной Бессарабии, которую еще называют "украинская Калифорния", - написала Руслана.

Для путешествия певица надела короткие шорты и спортивный топ, что позволило продемонстрировать спортивную фигуру.

Также Руслана посетила нулевой километр Дуная. Говорят, что там можно загадать желание и оно сбудется.

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Певица Руслана Лыжичко поддерживает отличную физическую форму благодаря занятиям спортом. Звезда ежедневно бегает, плавает и закаляет организм, а зимой еще и обтирается снегом.

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