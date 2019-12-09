Россияне пригласили Элтона Джона выступить на параде Победы

Певец пока не дал своего согласия. Министерство обороны РФ от комментариев отказалось Фото: Esquire

Минкультуры РФ пригласило певца Элтона Джона выступить на концерте в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Сэр Элтон Джон является фигурой, объединяющей народы России и Великобритании, бок-о-бок сражавшиеся во Второй мировой войне. Будем рады его видеть на общем празднике", - пишут в пресс-службе Минкульта, рассказывает Рanorama.pub.

Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве. В мероприятии примут участие более 14 тыс. человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов.

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Парады Победы 2020 года пройдут в 29 российских городах. В них поучаствуют свыше 155 тыс. человек и около трёх тысяч единиц техники.

Певец пока не дал своего согласия. Министерство обороны РФ от комментариев отказалось.

8 мая в Украине в четвертый раз отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в мировой истории. Погибли от 50 до 85 млн человек, в том числе 8-10 млн украинцев. Для Украины война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Авиация бомбила Львов и другие западные города, входившие в ее состав.