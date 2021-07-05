Российский комментатор оказался в черном списке Минкультуры

Дмитрий Губерниев попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Фото: guberniev_dmitry

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оказался в черном списке СБУ.

Причину, почему Губерниев вошел в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, в Министерстве культуры не объясняют.

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Российский комментатор обсуждал форму украинской сборной на Евро-2020.

"Не стоит акцентировать на ней внимание, а стоит развивать российский футбол и заниматься его насущными вопросами", - отметил Губерниев.

Он не признавал, что Украина имеет право наносить на карту Крым. Украина может нанести хоть Африку, хоть Аляску, а форма есть политизированной, комментировал Губерниев.

Черный список Министерства культуры насчитывает 204 человек.

В начале июня список пополнился российским режиссером Олегом Джураевым, актрисой Анной Песковой, актером Романом Юрченко и музыкантом Сергеем Скачковым.

22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, Филиппа Киркорова. Основанием стали пропагандистские концерты и заявления Киркорова на поддержку аннексии Крыма Россией. При этом он регулярно выступал на оккупированном полуострове, въезжая вне украинских пунктов пропуска. В СБУ заявляли, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывал агрессию РФ.