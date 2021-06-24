Киркорову запретили въезд в Украину

Киркоров больше не приедет в Украину. Фото: Обозреватель

Министерство культуры по поручению СБУ включило российского артиста Филиппа Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

В Минкультуры пришло письмо от СБУ о включении Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении Минкультуры

22 июня он был включён в этот список.

В министерстве уточнили, что включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.

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Служба безопасности Украины просит Министерство культуры и информационной политики включить гражданина РФ Василия Вакуленко ("Басту") в список лиц, угрожающих национальной безопасности.