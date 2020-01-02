Родные Заворотнюк передали ее трогательные слова

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1818
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1773
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 504
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2799
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 999
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1512
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1062
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3987
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
7
9
5
12
4
Фитнес-модель Ана Чери вспомнила, какой сексуальной была летом
Фитнес-модель Ана Чери вспомнила, какой сексуальной была летом
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Показали новогодние фото звезд в детстве
Показали новогодние фото звезд в детстве
Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
Актриса Зои Кравиц оголилась в честь импичмента Трампа
Видео
Все видео
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2799
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1305
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 666
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 10:34

Родные Заворотнюк передали ее трогательные слова

  Комментировать
Родные Заворотнюк передали ее трогательные слова
Заворотнюк перенесла 2 операции на головном мозге. Фото: Instagram

Родные российской актрисы 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака головного мозга, передали от нее послание. Трогательные слова больной опубликовали в Instagram.

Заворотнюк поблагодарила всех своих поклонников, которые ее заочно поддерживают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дочь Заворотнюк неожиданно продает магазин одежды

"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего наилучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", - написали под фото Анастасии.

На снимке также присутствуют муж актрисы, фигурист Петр Чернышев и их дочь 1-летняя Мила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

В августе прошлого года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк имеет опухоль головного мозга. Впоследствии она попала в реанимацию. В октябре ее выписали из больницы, актриса проходит реабилитацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родные Заворотнюк передали ее трогательные слова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
9
 Просмотров: 16272
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15390
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 13275
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7264
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 6768
Знаменитости
Каменских показала декольте в очаровательных новогодних нарядах
Каменских показала декольте в очаровательных новогодних нарядах
Фитнес-модель Ана Чери вспомнила, какой сексуальной была летом
Фитнес-модель Ана Чери вспомнила, какой сексуальной была летом
7
 Просмотров: 153
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
9
 Просмотров: 16317
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
5
 Просмотров: 8721
Показали новогодние фото звезд в детстве
Показали новогодние фото звезд в детстве
12
 Просмотров: 3438
Больше всего комментируют
43
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
Голосов: 39290
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua