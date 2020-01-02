Родные Заворотнюк передали ее трогательные слова

Заворотнюк перенесла 2 операции на головном мозге. Фото: Instagram

Родные российской актрисы 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака головного мозга, передали от нее послание. Трогательные слова больной опубликовали в Instagram.

Заворотнюк поблагодарила всех своих поклонников, которые ее заочно поддерживают.

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"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего наилучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", - написали под фото Анастасии.

На снимке также присутствуют муж актрисы, фигурист Петр Чернышев и их дочь 1-летняя Мила.

В августе прошлого года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк имеет опухоль головного мозга. Впоследствии она попала в реанимацию. В октябре ее выписали из больницы, актриса проходит реабилитацию.