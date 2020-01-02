Родные Заворотнюк передали ее трогательные слова

Родные российской актрисы 48-летней Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака головного мозга, передали от нее послание. Трогательные слова больной опубликовали в Instagram.
Заворотнюк поблагодарила всех своих поклонников, которые ее заочно поддерживают.
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"Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего наилучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем", - написали под фото Анастасии.
На снимке также присутствуют муж актрисы, фигурист Петр Чернышев и их дочь 1-летняя Мила.
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Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! ❤️
В августе прошлого года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк имеет опухоль головного мозга. Впоследствии она попала в реанимацию. В октябре ее выписали из больницы, актриса проходит реабилитацию.
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