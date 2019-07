Рэпера A$AP Rocky освободили с тюрбмы благодаря Трампу и Кардашьян

Американского рэпера A$AP Rocky освободили из тюрьмы в Стокгольме благодаря вмешательству президента США Дональда Трампа, государственнго советника Майкла Помпео и советника Белого дома Джареда Кушнера.

Ким Кардашьян попросила своего давнего друга Кушнера поговорить с президентом об освобождении рэпера из шведского заключения, поделилось издание The Hill.

После того, как A$AP Rocky выпустили из тюрьмы, женщина написала пост-благодарность в Twitter.

Thank you @realDonaldTrump , @SecPompeo, Jared Kushner & everyone involved with the efforts to Free ASAP Rocky & his two friends. Your commitment to justice reform is so appreciated 🙏🏼🤞🏼 https://t.co/Ym1Rzo5Z6c