Рэпер Серега хочет получить украинское гражданство

Серега хочет стать украинцем. Фото: @poligrafofficial

Белорусский рэпер и участник проекта "Танцы со звездами" Серега, который сейчас выступает под ником Полиграф ШарикOFF, признался, почему хочет получить украинское гражданство.

Подробностями певец поделился в программе "Жизнь известных людей".

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По словам исполнителя, он имеет вид на жительство в Украине. Серега собирает необходимые документы для получения гражданства.

"А гражданство я сейчас оформляю. Все по закону. Это не так просто стать гражданином Украины. Вот то, что у меня дети граждане Украины, - это не считается. То, что я 5 лет прожил, вид на жительство у меня, не нарушал закон, имею недвижимость, - это не считается", - сообщил исполнитель.

Серега заметил, что люди хотят жить в Украине через "новую свободу" и "новую эпоху страны".

"Мне кажется, что многие люди, даже те, которые стесняются об этом говорить и никогда этого не скажут, с большой теплотой относятся к этой стране и мечтали бы здесь жить. Потому что самый лучший вариант - это Украина. Сейчас новая надежда, новая свобода, новая вера, новая эпоха", - заявил Серега.

Танцевальное шоу "Танцы со звездами" порадовало поклонников новыми участниками. Видео с конкурсантами появилось в Instagram.