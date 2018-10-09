Регги и газетные заголовки: группа Fontaliza презентовала новый альбом

Группа Fontaliza представляет альбом "Фірмові рухи".

"Фірмові рухи" – четвертый студийный альбом украинской группы Fontaliza. Альбом записан в 2018 году на киевской студии "Badminton". В альбоме семь треков, три из них "Повільний рок-н-рол", "Фірмові рухи" и "Тварина" были ранее изданы синглами, на "Повільний рок-н-рол" и "Тварину" сняли клипы, последний вызвал заметный резонанс в сети.

Автор: Пресс-служба Группа презентовала четвертый альбом

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Солист группы Павел Холошев рассказал в подробностях о песнях в альбоме:

1. "Фірмові рухи". Единственный в репертуаре группы регги трек. Мы анализировали и поняли, что у нас нет песни в стиле регги, и целенаправленно решили написать ее. Наш басист принёс на репетицию цепкий гитарный риф, а я стал напевать под него что-то в духе Боба Марли. И тогда магия затактового ритма накрыла нас по полной. Сейчас это один из наших любимых треков. Многие из наших песен мы уже не так охотно исполняем на концертах. С этим треком все наоборот. Услышав его вы поймёте , что мы имеем ввиду. Справедливо заглавный трек альбома с одноименным названием.

2. "Амазонка". Классический рок боевик от Фонты. Цепкие гитарные рифы, разрывающая в клочья ритм секция , олдскульный винтажный саунд, отчаянная лирика андердога, восхваляющего и ненавидящего одновременно свою королеву , которая и ввергает его в пучину мрака и боли "Дзвони, дзвони, дзвони" ... И в итоге, очищающая его через катарсис , которым завершается композиция. "Крихітко, чого так довго ти"... И полное очищение в финале. Свобода.

3. "Танцюй". Ночь, звезды и луна, улицы огней, ярких фонарей. Неоновый свет искусительно манит тебя отстранится от дневных забот, тщетности бытия и раствориться в танце. С тобой твои друзья и вы, словно обезумевший экипаж космической ракеты отправляетесь вночь, навстречу огням этого города, который никогда не спит, туда , где можно танцевать до утра и больше ни о чем не думать, кроме как о тайной силе и совершенстве фирменных движений.

4. "4.20". Песня из газетных заголовков. Пожалуй самая концептуальная песня в альбоме. Вначале была только музыка. Была идея сделать что-то в стиле hip-hop, сделать вокальный речитатив или что-то вроде того, но использовать тот арсенал инструментов, который имеем: гитары, бас, ударные. В основе композиции очень искренний и примитивный гитарный риф, вокруг которого все и строится. Мы писали эту песню последней, к тому времени у нас закончились все идеи для текста. И мы решили составить текст из газетных заголовков. Вот что получилось.

5. "Тварина". Однажды мне сказали : "Паша - ты животное". Эта фраза так плотно засела в моем сознании, что возникала в мыслях как реклама онлайн казино при просмотре кино в интернете. И я подумал, что это знак. Нужно написать песню. Однажды ночью я проснулся от кошмаров, и строчки сами полезли в голову : "Не злякаєш мене, все це буде марно, навіть не допоможе поліція карми...". Музыка выполнена на стыке стилей гранж и брит поп. Мое любимое сочетание.

6. "Гравітацію не здолати". Трек необычен тем, что впервые в истории группы основной вокал спет не мною. Автор и исполнитель песни мой брат Холошев Юра. Это атмосферная баллада с джазовой основой и ритмом в три четверти, с глубоким лирическим текстом.

7. "Повільний рок-н-рол". Достойный трек, чтобы завершить альбом "Фірмові рухи". "Зустрінемося знов під цей повільній рок-н-рол". Мы с надеждой смотрим в будущее и говорим, что это совсем не конец, а всего лишь небольшой антракт, во время которого можно сходить на бар, заказать прохладительные напитки, а можно вообще не париться и заказать пиццу через интернет приложение. А пока вы будете это делать, группа Fontaliza уже вернется к вам с новым материалом.

Fontaliza - украинская группа из Горловки, что с 2014 играет инди-рок в Киеве. Команда известна мощными лайвами, выступлением в 2014 на НСК Олимпийском в качестве поддержки ОЕ, выступлениями на фестивалях Atlas Weekend, Файне Місто, Республіка, Схід Рок. Весной 2018 Fontaliza обновила состав группы, к Павлу Холошеву (лид-вокал, гитара), Артему Таланову (барабаны) и Игнату Карташеву (бас-гитара) присоединился младший брат вокалиста - гитарист Юрий (Нестор) Холошев. Теперь Fontaliza - это квартет со второй гитарой и бэк-вокалом.