Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери часто публикует соблазнительные фотографии.
На новом снимке в Instagram звезда позирует крупным планом в тесном белом топе, сквозь который просвечивается грудь. Чери прикрывает соски рукой и обольстительно смотрит в камеру.
"Я снова готова к горячему солнцу. Куда собираетесь отправиться, когда мир снова откроют?" - подписала она фото.
Фитнес-модель активно ведет блог в Instagram. У нее насчитывается более 12,6 млн подписчиков.
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Показали, как 12 лет назад выглядела украинская певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK. Поклонники едва узнали артистку на фотографии.
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