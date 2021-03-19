Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери часто публикует соблазнительные фотографии.

На новом снимке в Instagram звезда позирует крупным планом в тесном белом топе, сквозь который просвечивается грудь. Чери прикрывает соски рукой и обольстительно смотрит в камеру.

"Я снова готова к горячему солнцу. Куда собираетесь отправиться, когда мир снова откроют?" - подписала она фото.

Фитнес-модель активно ведет блог в Instagram. У нее насчитывается более 12,6 млн подписчиков.

Фото: instagram.com/anacheri

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