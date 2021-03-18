Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских

Показали, какой вид 12 лет назад имела украинская певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK.

Поклонники едва узнали артистку на фотографии, которую "Звездный путь" опубликовал в Instagram.

Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

На первом кадре Каменских предстала с ярким макияжем, массивной бижутерией и страстным взглядом. Сейчас же у певицы более сдержанный и натуральный образ. Она обычно позирует с минимальным количеством косметики.

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Каменских отдыхала на Мальдивах вместе с мужем - шоуменом Потапом. Пара уже вернулась в Украину. Но певица продолжает радовать поклонников жаркими фото с отдыха.