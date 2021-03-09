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вторник, 09 марта 2021 23:46

Ана Чери опубликовала подборку фото с фигуристами подругами
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Фитнес-модель Ана Чери поделилась кадрами с фигуристами подругами.
Фото: Instagram.com
Фитнес-модель Ана Чери поделилась кадрами с фигуристами подругами.
Фитнес-модель Ана Чери поделилась кадрами с фигуристами подругами.
Фитнес-модель Ана Чери поделилась кадрами с фигуристами подругами.
Фитнес-модель Ана Чери поделилась кадрами с фигуристами подругами.

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери активно ведет блог в Instagram и имеет уже более 12,5 млн подписчиков. На своей странице она не только показывает фитнес-упражнения, но и часто публикует соблазнительные кадры из смелых фотосессий.

На этот раз модель решила поделиться подборкой фото, где она позирует со своими подругами, таким образом поздравив женщин с праздником весны.

"Будьте женщиной, которая поднимает других женщин, подбадривайте друг друга, будьте хорошими подругами, добрыми, смелыми, потому что вместе мы сильнее. Чувствую благодарность всем замечательным женщинам в моей жизни. Посылаю вам свою любовь и поддержку! С Международным женским днем!", - написала Чери.

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Артистка Настя Каменских снимает видеоработу на зажигательную песню "Девочки рулят". Звезда раскрыла тайну, какие знаменитости снялись в клипе, который презентуют 18 марта.

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