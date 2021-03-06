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суббота, 06 марта 2021 18:04

Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе

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Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
Настя Каменских сняла в своем клипе на песню "Девочки рулят" Дашу Астафьеву и Лесю Никитюк. Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка Настя Каменских снимает видеоработу на зажигательную песню "Девочки рулят". Звезда раскрыла тайну, какие знаменитости снялись в клипе, который презентуют 18 марта.

Об этом она сообщила в Instagram. NK опубликовала совместное фото с певицей Дашей Астафьевой, ведущей Лесей Никитюк, блогером Татьяной Парфильевой и дизайнером Анной Завгородной.

"Я нереально счастлива, что таким крутым составом мы собрались в одном клипе, чтобы вдохновить всех девочек быть настоящими, в гармонии с собой и окружающим миром", - подписала фотографию певица.

Также они отсняли видео в TikTok. Блогер Парфильева поделилась им с подписчиками в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней

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Публикация от Таня Парфильева (@tanyaparfileva)

Артистка Настя Каменских, более известная как NK, выпустила песню "Девочки рулят". О премьере сингла звезда сообщила в Instagram. Исполнительница отметила, что этой песней хочет сообщить женщинам, что они - особенные.

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06
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