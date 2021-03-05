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пятница, 05 марта 2021 10:37

"Девочки рулят". Каменских представила зажигательный трек о мире девушек

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&quot;Девочки рулят&quot;. Каменских представила зажигательный трек о мире девушек
Настя Каменских представила песню "Девочки рулят". Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка Настя Каменских, более известная как NK, выпустила песню "Девочки рулят". О премьере сингла звезда сообщила в Instagram.

Исполнительница отметила, что этой песней хочет сообщить женщинам, что они - особенные.

"Этой песней хочу сказать всем девушкам - вы крутые. Вы невероятные. Вы особенные. Вы красивы. Вы отрывные и вспыльчивы. Наша с вами миссия - наслаждаться каждым моментом. Делать мир прекрасным и ярким. Наполнять его разнообразными эмоциями, быть счастливыми. Любить и быть любимыми. Мы команда, где все девушки стоят горой за красоту и стиль, а при себе у них всегда помада и чулки. Мы следим за собой, развиваемся, а не концентрируемся на проблемах и недостатках, а знаем, что все мы индивидуальны и женственные. Пусть трек "Девочки рулят" перенесет вас в этот удивительный мир девушек и откроет в вас новые грани эмоций, мыслей и впечатлений", - написала она в посте.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, презентовала новый клип на песню под названием "Почуття". Из-за смерти отца артистка хотела отменить премьеру, но потом поняла, что это лучший способ выразить любовь и благодарность близкому человеку. В клипе снялась мать Каменских Лидия.

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