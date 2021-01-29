Каменских презентовала трогательный клип, в котором снялась ее мать

Украинская певица 33-летняя Настя Каменских, также известная как NK, презентовала новый клип на песню под названием "Почуття".

Из-за смерти отца артистка хотела отменить премьеру, но потом поняла, что это лучший способ выразить любовь и благодарность близкому человеку. В клипе снялась мать Каменских Лидия.

"Почуття" – это ода любви, а любовь – тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей, а потом несем через всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый, с которым мы разделяем любовь и музыку. Мы создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео напомнит вам все самые счастливые моменты жизни", – написала NK в Instagram.

Фото: instagram.com/kamenskux

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Недавно Каменских отдыхала на Мальдивах вместе с мужем - шоуменом Потапом. Пара уже вернулась в Украину. Но певица продолжает радовать поклонников жаркими фото с отдыха.