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вторник, 28 сентября 2021 23:46

"Ранняя мама" - Осадчая поздравила сына с 19-летием и показала редкие фото
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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила старшего сына Илью с днем ​​рождения. Парню исполнилось 19 лет. На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивные фото.

Екатерина Осадчая поздравила старшего сына с днем ​​рождения
Фото: instagram.com/kosadcha
Екатерина Осадчая поздравила старшего сына с днем ​​рождения
Екатерина Осадчая поздравила старшего сына с днем ​​рождения
Екатерина Осадчая поздравила старшего сына с днем ​​рождения
Екатерина Осадчая поздравила старшего сына с днем ​​рождения

"Ильи сегодня исполняется 19. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично", - написала Осадчая.

"На первом фото мне 19, а Ильи полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой", - добавила ведущая.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Екатерина стала очень "ранней мамой".

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19 августа ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына. Кроме новорожденного, телеведущая еще двух сыновей 18-летнего Илью и 4-летнего Ивана. О рождении третьего ребенка Осадчая и ее муж Юрий Горбунов сообщили в соцсетях.

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