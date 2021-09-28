"Ранняя мама" - Осадчая поздравила сына с 19-летием и показала редкие фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила старшего сына Илью с днем рождения. Парню исполнилось 19 лет. На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивные фото.
"Ильи сегодня исполняется 19. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично", - написала Осадчая.
"На первом фото мне 19, а Ильи полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой", - добавила ведущая.
Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Екатерина стала очень "ранней мамой".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Холостяк" Заливако заговорил о свадьбе с бывшей женой Богдана
19 августа ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына. Кроме новорожденного, телеведущая еще двух сыновей 18-летнего Илью и 4-летнего Ивана. О рождении третьего ребенка Осадчая и ее муж Юрий Горбунов сообщили в соцсетях.
Комментарии