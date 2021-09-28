"Ранняя мама" - Осадчая поздравила сына с 19-летием и показала редкие фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила старшего сына Илью с днем ​​рождения. Парню исполнилось 19 лет. На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивные фото.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Ильи сегодня исполняется 19. Первый раз празднуем этот день за тысячи километров друг от друга, но это не мешает сделать этот день праздничным. Илья, ты моя гордость и самая большая в мире любовь! Пусть все заветное воплотится, а все остальные скажу лично", - написала Осадчая.

"На первом фото мне 19, а Ильи полгода. Но это не значит, что меня пора делать бабушкой", - добавила ведущая.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Екатерина стала очень "ранней мамой".

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19 августа ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына. Кроме новорожденного, телеведущая еще двух сыновей 18-летнего Илью и 4-летнего Ивана. О рождении третьего ребенка Осадчая и ее муж Юрий Горбунов сообщили в соцсетях.