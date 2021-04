Работал актером и никогда не был на море: что известно о победителе "Голосу країни"

Триумфатором вокального шоу "Голос країни-11" стал 25-летний Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. Он получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Лазановский родом из села Попельники Ивано-Франковской области. Любовь к музыке привила ему мать: она пела всегда и везде.

В одном из интервью он рассказывал, что мог стать фармацевтом. Но впоследствии решил пойти учиться на кафедру сценического мастерства Института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Во время учебы подрабатывал ведущим на свадьбах.

После того, как обучение закончилось, Лазановский работал актером в Ивано-Франковском драматическом театре и телеведущим на канале "UA: Карпаты". Также преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила и в теле-классе. Еще подрабатывал ведущим праздников.

Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Певец давно мечтал принять участие в вокальном шоу. И в 11-м сезоне решился это сделать. Ранее он рассказывал, что хотел попасть в команду Тины Кароль. Но из-за того, что выступал в последний день "слепых прослушиваний", мест в команде артистки не осталось. Дорофеева повернулась к нему первой, поэтому он выбрал ее.

"Я почувствовал безумное тепло и любовь от нее, поэтому мой выбор был однозначным. Об этом не пожалел ни разу. Это тренерка, о которой реально можно мечтать", - отметил мужчина.

Лазановский выбыл из шоу после нокаутов и не смог попасть в прямые эфиры. Благодаря зрительской поддержке он не только вернулся на сцену, но и одержал победу.

Малоизвестные факты о победителе 11-го сезона шоу "Голос країни":

1. Работал актером и телеведущим. Впоследствии уволился, чтобы стать певцом;

2. Никогда не отдыхал на море. Есть мечта: воплотить в реальность такое удовольствие для себя и родителей;

3. Ему больше всего запомнилась первая любовь: тогда он пережил все эмоции, которые только могли быть;

4. Не пьет кофе;

5. Боится темноты: ему всегда кажется, что кто-то стоит за спиной. Поэтому не смотрит фильмы ужасов.

Предлагаем посмотреть выступление Лазановского в третьем этапе суперфинала. Певец исполнил композицию You Are The Reason, с которой и пришел на это шоу.

В воскресенье, 25 апреля, состоялся последний прямой эфир 11 сезона обновленного вокального шоу "Голос країни". Зрители проекта благодаря голосованию выбрали победителя среди четырех супер-финалистов. Последний выпуск состоял из трех блоков. После каждого из них один участник покидал шоу. На первом этапе супер-финалисты исполняли новую песню, которую готовили на протяжении недели, на втором — выступали дуэтом вместе со своим тренером, а в третьем — снова пели ту композицию, с которой пришли на слепые прослушивания.