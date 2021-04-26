"Голос страны-11": кто победил в шоу

В воскресенье, 25 апреля, состоялся последний прямой эфир 11 сезона обновленного вокального шоу Голос країни. Зрители проекта благодаря голосованию выбрали победителя среди четырех суперфиналистов.

Последний выпуск состоял из трех блоков. После каждого из них один участник покидал шоу. На первом этапе суперфиналисты исполняли новую песню, которую готовили на протяжении недели, на втором — выступали дуэтом вместе со своим тренером, а в третьем — снова пели ту композицию, с которой пришли на слепые прослушивания.

Победителя выбирали исключительно зрители путем голосования в режиме реального времени. Тренеры могли только наблюдать за выступлениями и поддерживать своих участников.

В результате зрительского голосования, победителем обновленного шоу Голос країни-11 стал Сергей Лазановский. Его звездный наставник Надя Дорофеева впервые стала тренером-победителем. В добавок ко званию Голоса страны-2021, Лазановский в качестве награды получит квартиру в одном из киевских ЖК, а также возможность выступить на одном из самых популярных фестивалей Украины — Atlas Weekend.

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличие от привычных вокальных телевизионных шоу - высокие требования к уровню вокала. Победитель получит квартиру в Киеве.