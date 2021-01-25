Пышногрудая велосипедистка захватила сеть позированием топлес

Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Словацкая фитнес-модель 30-летняя Люсия Яворчекова порадовала фанов эротическим снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, велосипедистка появилась только в плавках с животным принтом. Обнаженную грудь прикрыла руками. Звезда пикантно позировала на одном из пляжей Мексики.

"Слишком жарко, чтобы удержать их, да?" - подписала модель провокационное фото.

Подписчики выразили восхищение откровенным кадром в комментариях.

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"Невозможно сексуальная", "Самая красивая женщина в мире. Прекрасные формы", "Шедевр".

Люсия Яворчекова занималась велоспортом. Но потом поняла, что ее призвание - модельный бизнес. 2007 года состоялась ее первая фотосессия, после которой девушку пригласили на съемку от журнала Palyboy. Сменив спорт на провокационные фотосессии, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. Instagram модели насчитывает более 1,5 млн подписчиков.