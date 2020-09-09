Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий

Фото: instagram.com/luciajavorcekova

Фитнес-модель родом из Братиславы, Словакия, 30-летняя Люсия Яворчекова регулярно радует поклонников сексуальными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Спортсменка на последней фотографии позирует обнаженной, прикрываясь полотенцем. Волосы собрала в пучок.

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Люсия занималась велоспортом. Но потом поняла, что ее призвание - модельный бизнес. В 2007 году состоялась ее первая фотосессия, после которой девушку пригласили на съемку от журнала Palyboy. Сменив спорт на провокационные фотосессии, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. Instagram модели насчитывает более 1,5 млн подписчиков.

Словацкая фитнес-модель 30-летняя Люсия Яворчекова отправилась на отдых в Грецию. И порадовала своих поклонников горячим снимком. Спортсменка залезла в бассейн полностью обнаженной и призналась, что не может насмотреться на закат.