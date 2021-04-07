Провокационная рэперша обнажила аппетитные прелести для мужского глянца

Американская рэпер 28-летняя Карди Би, настоящее имя которой Белкалис Альманзар, засветила пышную грудь. Звезда приняла участие в пикантной фотосессии для мужского глянца XXL.

Хип-хоп исполнительница снялась в экстравагантных образах. На одной из фотографий, опубликованной в Instagram, позировала в черных брюках. Артистка едва прикрыла обнаженную грудь подтяжками. Образ дополнила красной помадой и массивным ожерельем. Волосы собрала в пучок.

Фото: instagram.com/iamcardib

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На другом снимке появилась в черной юбке и коротком пиджаке. Ее прелести прикрыли искусственные серебристые руки.

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би стала первой женщиной-рэппером в истории, которая получила бриллиантовый статус песни. Его присвоила американская ассоциация звукозаписывающих компаний за песню Bodak Yellow. Разошелся в 10 млн экземпляров.