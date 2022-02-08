Провокационная Джей Ло в боди с глубоким декольте шокировала фанатов новой прической

Американская певица 52-летняя Дженнифер Лопес шокировала поклонников новым образом.

Звезда стала украшением мартовского выпуска Rolling Stone. Автором съемки стал фотограф Крисан Роуз. Селебрити опубликовала фото в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Взяли тайм-аут" - Наталья Карпа откровенно рассказала о кризисе в браке

Фото: Крисан Роуз для издания Rolling Stone

Дженнифер Лопес позировала перед камерой в провокационном образе. Артистка решила сменить прическу: она сделала короткое каре. А для фотосессии звезда выбрала откровенные наряды.

На титульной странице глянца Лопес предстала в черных брюках с заниженной талией, а также в боди с глубоким вырезом.

Автор фотографий опубликовал бэкстейдж со стильного фотосета артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chrisean Rose (@chriseanrose)

Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный", в котором Дженнифер Лопес сыграла главную роль.