Провокационная Джей Ло в боди с глубоким декольте шокировала фанатов новой прической

Американская певица 52-летняя Дженнифер Лопес шокировала поклонников новым образом.
Звезда стала украшением мартовского выпуска Rolling Stone. Автором съемки стал фотограф Крисан Роуз. Селебрити опубликовала фото в Instagram.
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Дженнифер Лопес позировала перед камерой в провокационном образе. Артистка решила сменить прическу: она сделала короткое каре. А для фотосессии звезда выбрала откровенные наряды.
На титульной странице глянца Лопес предстала в черных брюках с заниженной талией, а также в боди с глубоким вырезом.
Автор фотографий опубликовал бэкстейдж со стильного фотосета артистки.
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Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный", в котором Дженнифер Лопес сыграла главную роль.
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