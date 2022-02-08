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вторник, 08 февраля 2022 10:47

Провокационная Джей Ло в боди с глубоким декольте шокировала фанатов новой прической
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Американская певица 52-летняя Дженнифер Лопес шокировала поклонников новым образом.

Звезда стала украшением мартовского выпуска Rolling Stone. Автором съемки стал фотограф Крисан Роуз. Селебрити опубликовала фото в Instagram.

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Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный"
Фото: Крисан Роуз для издания Rolling Stone
Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный"
Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный"
Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный"
Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный"

Дженнифер Лопес позировала перед камерой в провокационном образе. Артистка решила сменить прическу: она сделала короткое каре. А для фотосессии звезда выбрала откровенные наряды.

На титульной странице глянца Лопес предстала в черных брюках с заниженной талией, а также в боди с глубоким вырезом.

Автор фотографий опубликовал бэкстейдж со стильного фотосета артистки.

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Публикация от Chrisean Rose (@chriseanrose)

Появление артистки на страницах Rolling Stone посвящено премьере фильма "Первый встречный", в котором Дженнифер Лопес сыграла главную роль.

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