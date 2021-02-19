"Провел детство среди болгар". Шоумен рассказал о своих корнях

Также он отметил, что иногда вкладывает сына спать под болгарскую колыбельную. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Юморист Константин Трембовецкий поделился воспоминаниями из детства и рассказал, как жил в болгарском селе.

Участник Improv Live Show, которое показывает "Новий канал", родился и вырос в Одессе. Сейчас живет и работает в столице. Значительную часть детства Трембовецкий провел среди болгар.

"Моя мама на 100% болгарка. Лет до 18 не знала ни украинского, ни русского языков. Папа - украинец. В детстве отдыхал в болгарском селе в Одесской области. Не понимал, о чем говорили окружающие. Создавалось впечатление, что я нахожусь за границей, а не в Одесской области. Болгары - дружественный народ, который любит повеселиться, как и украинцы. Однако они пьют значительно больше вина", - рассказал шоумен.

Также он отметил, что иногда вкладывает сына спать под болгарскую колыбельную.

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"Содержание которой я даже не понимаю. Может, это и не колыбельная вовсе, а песня о вине. Однако она очень красивая и хорошо укачивает", - добавил он.

Шоумена Константина Трембовецкого отчислили из университета на 4-м курсе за несдачу курсовых работ. Через 3 дня после этого пригласили работать сценаристом в Киеве. За несколько лет он стал актером Improv Live Show, что выходит на "Новом канале".