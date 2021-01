"Отчислили из университета. Через 3 дня предложили работу"

Шоумена Константина Трембовецкого отчислили из университета на 4-м курсе за несдачу курсовых работ. Через 3 дня после этого пригласили работать сценаристом в Киеве. За несколько лет он стал актером Improv Live Show, что выходит на "Новом канале".

В интервью Gazeta.ua Константин рассказал, как попал на телевидение.

В свободное время Трембовецкий вместе с друзьями занимался импровизацией. О жанре improv узнал из американского шоу Whose Line Is It Anyway.

"В Украине организатором шоу импровизации стал Роман Мищеряков. Участников было очень много - сценаристы из разных проектов. Соревновались друг с другом. Проект назывался "Псы юмора", - отметил актер.

Первую серию Improv Live Show производства Студии "Квартал 95" снимали в феврале 2018-го.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Константин Трембовецкий рассказал, как попал на телевидение

"Приехал на съемки пилотной версии в Freedom Hall. Захожу внутрь и вижу, как строят декорации, настраивают 14 камер, бегают 150 работников съемочной группы, куча аппаратуры. Сразу мысль: "И это все мы заварили однажды в кабинете", - рассказал Трембовецкий.

Он отметил, что отношение знакомых изменилось после того, как он попал на экран.

"Трудно объяснить близким, друзьям, одноклассникам, что если ты в телевизоре, то это не значит, что ты ездишь на Maserati и проводишь свободное время с Кошевым. Иногда спрашивают, как там Притула. Но я не знаю. Я остался прежним, просто мою работу показывают по телевизору", - добавил актер.

В первом сезоне Трембовецкий доказывал зрителям, что он с юмором на "ты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Забывал, что я ведущий" - Педан рассказал о съемках юмористического шоу

"Других импровизаторов зритель хорошо знал, потому что они были участниками "Лиги Смеха". Когда объявляли меня, казалось, что я получал меньше аплодисментов. Шутки коллег зритель хорошо воспринимал. Меня еще не узнавали, поэтому имел возможность доказать, что я, как и остальные ребята - с юмора и тоже что-то умею", - рассказал он.

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show. 16 программ шоу, которое идет на "Новому каналі", отсняли за несколько дней. Четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валентин Михиенко и новый ведущий Александр Педан - удивляли зрителей.