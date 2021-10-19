Проблемы с памятью и слезы без причины: какие последствия коронавируса были у украинских звезд

Поп-исполнительница Настя Каменских рассказала, что после того, как переболела коронавирусом, у нее начались панические атаки. А певец Павел Зибров признался, что после Covid-19 иногда забывал слова в песнях, которые когда-то пел.

Звезды украинского шоубиза поделились, как пережили коронавирус и какие у них были последствия болезни, в программе "Зірковий шлях".

На провалы в памяти после пережитого коронавируса жалуется и исполнительница Мишель Андраде.

"Меня спрашивают номер телефона, а я забываю, и начинаю говорить другие цифры. Такое впервые. Конечно, сердце сильно дает о себе знать, иногда трудно дышать. И искажаются порой запахи. Если стакан грязный, мне уже запах неприятен. Не могу пить", - сказала она.

Каменских призналась, что коронавирусная инфекция прошла легко. Но две недели спустя у нее начались панические атаки, которых раньше не было.

"Это первая паническая атака в жизни. Я попала в больницу, была шокирована, не знала, что с этим делать", - сказала артистка.

Фото: instagram.com/kamenskux

Дизайнеру Андре Тану пришлось обращаться за помощью к психотерапевту. Мужчина перенес Covid-19 во время депрессивного состояния.

"Мне не хотелось жить. И только благодаря психотерапевту я вышел из этой глубокой депрессии", - откровенно поделился Андре Тан.

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко сказала, что коронавирус влияет не только на тело, но и на психику.

"Я рыдала каждый день. И снимала себя на камеру, чтобы запомнить это состояние. И думаю: "Так плохо мне никогда в жизни не было". Потом через месяц смотрю: "Ну красиво же плачу. Но, глупая, чего я плачу?". Давило психологически", - призналась актриса.

Зибров рассказал, что его с температурой +39° госпитализировали. В "ковидном" отделении находился 11 дней и использовал кислородную маску.

"После больницы упадок сил был страшный. Где-то полгода я чувствовал, что не те силы. С аппетитом было плохо. Кислородная недостаточность все равно была, сатурация уменьшена, до сих пор она такая", - вспомнил певец.

Также пожаловался, что начал забывать слова в песнях, которые когда-то пел.

Прима-балерина Екатерина Кухар переболела коронавирусом вместе с мужем Александром Стояновым.

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"В плане дыхания сложно было. Сердечная мышца уставала. Была быстрая утомляемость. Трудно было с этим справиться", - поделилась звезда.

После коронавируса люди начинают страдать головными болями, головокружением, слабостью, у них ухудшается память, путаются слова, возникают депрессивные состояния, одышка, нарушается терморегуляция, обостряются бронхиты и появляются проблемы с кардионагрузкой.