"Приходи, я тебя съем": самые крепкие пары шоу-бизнеса

На День влюбленных актер Виталий Борисюк вручил Ольге Сумской такой же подарок, что и 30 лет назад, - шоколадное сердце. Женщина рассказала, что их любовь началась с любовного послания от мужа в 1991 году.

"Такая упаковка, я разворачиваю, а там шоколадное сердце. И мое сердце сжимается, потому что я знаю от кого. Была еще и записка", - рассказала актриса.

"Написал: "Приходи, я тебя съем, как ты съешь вот это шоколадное сердце", - вспомнил Борисюк.

Пара поженилась в 1996 году. 6 лет спустя у них родилась дочь Анна.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самые крепкие звездные супруги.

Фото: instagram.com/olgasumska

Итальянские актеры Адриано Челентано и Клаудия Мори вместе 57 лет. Пара обвенчалась 14 июля 1964 года тайно ночью. Через год после свадьбы у супругов родилась дочь Розита, еще через год - сын Джакомо. В 1968-м появилась на свет 2-я дочь Розалинда.

Певица Руслана со звукорежиссером Александром Ксенофонтовым в декабре 2020-го отметили 25-ю годовщину брака. Их роман начался с того, что артистка обратилась к мужчине за профессиональным советом.

Одной из самых крепких голливудских пар считают актеров Курта Рассела и Голди Хоун. Они познакомились 54 года назад. Роман актеров начался после встречи на съемках фильма в 1983 году. Пара вместе 38 лет, но узаконивать отношения не стали.

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Звездный футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм отпраздновали 21-ю годовщину. Они поженились 4 июля в 1999-м. Пара воспитывает вместе 4 детей.

7-ю годовщину со дня брака праздновали дочь скандального депутата Андрея Деркача, телеведущая Татьяна Терехова, и сын политика Владимира Литвина Иван. По случаю праздника Татьяна опубликовала несколько романтических фотографий. Этим и поздравила мужа с праздником.