Праздник приближается: как знаменитости украшают свои елки

Фото: instagram

До Нового года 2020 осталось две недели. По всему миру люди начинают активно готовиться к празднованию.

Так, в Instagram появилось множество снимков, где знаменитости демонстрируют, как украшают свои дома накануне праздника, пишет "НВ".

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Новогодние огни уже зажгли представители королевских семей, голливудские актрисы, украинские телеведущие и многие другие.

В 2020 году балом будет руководить белый Щур. Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать.