Сказка дома: 20 новогодних вариантов украшения комнаты

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Большинство людей любит Новый год не за бой курантов и праздничный стол, а за атмосферу праздника. Для ее создания стоит поработать. Для этого нужны подсказки и интересные идеи. Именно они есть этой галерее.

В 2020 году балом будет руководить белый металлический Щур. Лучшие качества которой - упорство, борьба за справедливость и решительность, чтобы завоевать расположение этого символа, важно учесть в новогоднем оформлении интерьера основные предпочтения хозяина года.

Например, чтобы не развешивать огоньки на окнах, можно разместить на них елочные украшения. Особенно очаровательно это будет выглядеть, когда лучи утреннего солнца отразятся в этих своеобразных гирляндах.

Украшая дом, не пренебрегайте кухней. Кроме праздничной тематической скатерти или вазы, чехлы на стулья - замечательный и одновременно простой способ украсить интерьер.

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Елка - обязательный атрибут новогодних праздников. Но в нынешнем мире она претерпела определенные преобразований. А все из-за дефицита места, который является частой проблемой современного жилья. Чтобы и праздничную атмосферу и не нарушать сложившегося интерьера - стоит обустроить видоизмененную елку.