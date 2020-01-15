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среда, 15 января 2020 09:43

Появились новые данные о состоянии здоровья Заворотнюк

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Появились новые данные о состоянии здоровья Заворотнюк
Актриса продолжает лечение. Фото: kp.ua

Актриса Анастасия Заворотнюк встретила день рождения дочери в клинике.

Праздник перенесли в палату за плохого самочувствия артистки, сообщает Telegram канал Mash.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ

К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника.

"Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры - правая часть ее тела парализована", - говорится в сообщении.

СМИ сообщили о тяжелой болезни и госпитализации Анастасии Заворотнюк в начале осени 2019 года. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.

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Дата
15
января

Парламент выдел деньги на новое здание минобороны

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