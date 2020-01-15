Появились новые данные о состоянии здоровья Заворотнюк

Актриса продолжает лечение. Фото: kp.ua

Актриса Анастасия Заворотнюк встретила день рождения дочери в клинике.

Праздник перенесли в палату за плохого самочувствия артистки, сообщает Telegram канал Mash.

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К Заворотнюк приехал сын Майкл, а также сама дочь Аня и мама с помощницей. С собой привезли все для праздника.

"Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры - правая часть ее тела парализована", - говорится в сообщении.

СМИ сообщили о тяжелой болезни и госпитализации Анастасии Заворотнюк в начале осени 2019 года. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.