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четверг, 18 июля 2019 12:10

Потрясла ягодицами в откровенном наряде: Карди Би ошеломила сеть соблазнительным танцем

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Американская рэп-исполнительница Карди Би ошеломила сеть соблазнительным костюмом и откровенным поведением на сцене.

17 июля, в среду, состоялось шоу Джимми Киммела, на котором выступали Карди Би с рэпером Offset.

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Автор: @dabaddiecardib
  Карди Би "зажгла" толпу танцами на сцене
Карди Би "зажгла" толпу танцами на сцене

Знаменитость для выхода выбрала обтягивающий яркий комбинезон, который повторял каждый изгиб ее тела.

На сцене Карди потрясла пышными ягодицами, пока Offset читал рэп.

Комментаторы пришли в восторг от перформанса и засыпали пост комментариями.

"Такая крутая пара", "она так мило бежала к нему на сцене", "я в восторге от этого ролика ", "огненное выступление ".

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Публикация от Cardi B News (@dabaddiecardib)

Недавно рэп-исполнительница Карди Би выпустила откровенный клип на песню Press, в котором снялась обнаженной.

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Дата
18
июля

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