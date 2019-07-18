Потрясла ягодицами в откровенном наряде: Карди Би ошеломила сеть соблазнительным танцем

Американская рэп-исполнительница Карди Би ошеломила сеть соблазнительным костюмом и откровенным поведением на сцене.

17 июля, в среду, состоялось шоу Джимми Киммела, на котором выступали Карди Би с рэпером Offset.

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Автор: @dabaddiecardib Карди Би "зажгла" толпу танцами на сцене

Знаменитость для выхода выбрала обтягивающий яркий комбинезон, который повторял каждый изгиб ее тела.

На сцене Карди потрясла пышными ягодицами, пока Offset читал рэп.

Комментаторы пришли в восторг от перформанса и засыпали пост комментариями.

"Такая крутая пара", "она так мило бежала к нему на сцене", "я в восторге от этого ролика ", "огненное выступление ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardi B News (@dabaddiecardib) 17 Июл 2019 в 9:46 PDT

Недавно рэп-исполнительница Карди Би выпустила откровенный клип на песню Press, в котором снялась обнаженной.