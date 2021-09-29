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четверг, 30 сентября 2021 10:01

"Потеряла 10 килограмм, бегала за булавками среди ночи" - как украинка стала Мисс Мира Plus Size-2021
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Виктория Щелко с дочерью и домашними любимцам
Фото: Фото предоставила Виктория Щелко
Виктория Щелко в модельном бизнесе с 15 лет
Женщина впервые представляла Украину на конкурсе еще в 2017 году
К конкурсу готовилась четыре месяца
Женщина до сих пор не верит в свою победу

32-летняя Виктория Щелко из Киева победила в конкурсе Мисс Мира Plus Size-2021, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Благодаря ей в следующем году конкурс состоится в Украине.

Gazeta.ua она рассказала, что готовилась к конкурсу четыре месяца. Женщина продала два Iphone и этого хватило на перелет.

"Психологически рассчитывала тактику на конкурсе красоты. Брала с собой вечернее открытое платье и вышиванку. Осознала, что на сцену нужно идти именно в ней, с длинным рукавом. Во-первых, это мусульманская страна. Во-вторых, едва ли не каждая надела открытое платье и ходит голышом. Среди них я буду выглядеть изящно и культурно. В последнюю ночь поняла, что мое сшитое красное платье на финал - не то. Надо с левой стороны сделать разрез. Для этого бегала среди ночи за булавками, потому что команды со мной не было".

Моделям плюс сайз можно есть больше, чем обычным.

"Ограничивала себя немного в цитрусовых, пила больше кератинового сока, чтобы кожа выглядела загорелой. Не ела шоколада, орехов, чтобы не сокращались связки. Когда приехала на конкурс, пришлось терпеть диету, потому что в гостинице готовили острую пищу, бобовые. Затем нас переселили в другой отель, где можно выбрать блюда. На конкурсе потеряла почти 10 килограмм из-за истощения, репетиций".

В конкурсе принимали участие женщины из 51 страны мира.

"Второе место получила конкурсантка из США. Она потом специально наступила на мое платье, когда я шла на награждение. Я понимала, если пойду дальше - упаду. Хорошо, что вовремя это заметила".

Виктория Щелко разведена, живет с дочерью 8-летней Златой. У них есть собака Луна и кролик Белла.

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"Хотела, чтобы со мной на конкурс поехала дочь. Мне не хватило денег, чтобы ее взять. Когда смотрела на других женщин с детьми, плакала. Ведь на съемочную площадку я ее всегда беру, это мое условие. Мы поэтому и редко расстаемся. Только из-за коронавируса несколько раз ездила без нее".

Виктория Щелко обладательница многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первой представляла Украину на Miss World Plus Size, где заняла призовое место. Работает руководителем проекта Мисс Украина Plus Size. По словам Виктории, главной целью ее участия в конкурсе была не просто победа, а презентация Украины миру. Для этого она привезла в ОАЭ колоски, кусочек украинского чернозема и исполнила украинскую народную песню.

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