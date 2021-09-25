Украинка победила в конкурсе "Мисс Мира Plus Size-2021": кто она

Виктория привезла победу в Украину. Фото: instagram.com/victoriamodelxl

Киевлянка Виктория Щелко победила в конкурсе "Miss World Plus Size", который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

В Украине женщина известна как актриса, певица, телеведущая и Мама года-2019, сообщает 24 канал.

Благодаря победе Щелко, в следующем году конкурс будет проходить в Украине.

"В 2017 году я пыталась занять первое место, но тогда меня победила участница из Филиппин. Сейчас, в 2021 году, я все-таки привезла корону - первое место в Украине. Поэтому ждем конкурс в Украине в следующем году", - отметила Щелко после победы.

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В конкурсе принимали участие 51 представительниц из разных стран. К участницам не выдвигали никаких ограничений по возрасту и параметрам.

По словам Виктории, главной целью ее участия в конкурсе была не просто победа, а презентация Украины миру. Для этого она привезла в ОАЭ колоски, кусочек украинского чернозема и исполнила украинскую народную песню.

Викторию Щелко является владелицей многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первой представляла Украину на "Miss World Plus Size", где заняла призовое место. Работает руководителем проекту "Мисс Украина Plus Size".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Щелко Model (@victoriamodelxl)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Щелко Model (@victoriamodelxl)

В американском Майами прошел конкурс "Миссис Ворлд Интернешнл 2021". В нем приняли участие 56 женщин из 27 стран. Впервые за 15 лет победила украинка - 25-летняя Валерия Байрамова из Киев