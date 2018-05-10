Потап и Настя отпраздновали свои дни рождения на кубинской вечеринке

Продюсер Потап и певица Настя Каменских отпраздновали совместные дни рождения. Насте 4 мая исполнился 31 год, а Потапу 8 мая - 37 лет.

Свою звездную вечеринку Потап и Настя назвали хэштегом # doubletrouble2018, под которым делились яркими фотографиями в Instagram. На общий день рождения звездный дуэт пригласил много гостей из украинского шоу-бизнеса, которые пришли поздравить именинников с праздником.

Среди них на снимках и видеороликах были: сын Потапа, Джамала с мужем Бекиром, Ричард Горн, Соня Плакидюк, Маша Ефросинина, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Мишель Андраде, Христя Храновская и многих других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настя Каменских показала фото из спортзала

Вечеринка была стилизованной, в которой соединилось несколько различных культур: и гавайские аксессуары, и латиноамериканские сомбреро, в кубинские костюмы. Гости танцевали, веселились и смело позировали перед камерами для соцсетей.

Продюсер Потап имеет несколько успешных музыкальных проектов. Настя Каменских известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport.