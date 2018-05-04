Настя Каменских показала фото из спортзала

Настя Каменских, которая сегодня празднует день рождения, поделилась с поклонниками фото со спортзала.

Звезда уже два года худеет: ходит в спортзал и правильно питается.

"Я еще радуюсь весне, а оказывается уже и лето не за горами", - подписала одну из фотографий Каменских.

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"И вставать на тренировку на отдыхе не особо хочется. Охота есть и купаться 😂 но иногда надо себя заставлять, чтобы потом было легче ...", - пишет под другим.

Ранее с днем ​​рождения звезду поздравил продюсер и коллега Потап. "7м миллиардов людей, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Малышка, Настя, твоя душа, озаренная добром твоих поступков и пусть шипят завистливо певицы-проститутки, ты не такая, мы все это Настя, прекрасно понимаем, ты рождена была сказать что "Я другая". Так засияет международно на олимпах славы и пусть завистницы твои хлебну горячей лавы, среди тысяч шоу звезд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет - Настя Каменских Happy Birthday Queen K! ", - написал Потап.