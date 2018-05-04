Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения

Фото: Социальные сети

В пятницу, 4 мая, свой 31-й день рождения отмечает популярная украинская певица Настя Каменских.

Настя Каменских известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 года объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport.

В соцсети звезду поздравил коллега и продюсер Потап.

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"7м миллиардов человек, но только единицы дарят Счастье, среди которых ты, Малышка, Настя, твоя душа, озарена добром твоих поступков и пусть шипят завистливо певицы-проститутки, ты не такая, мы все это Насть ,прекрасно понимаем, ты рождена была сказать что "Я другая". Так засияй международно, на олимпах славы и пусть завистницы твои хлебнут горячей лавы, средь тысяч шоу звезд и порнозвезд немецких, ответом на вопрос всегда будет - Настя Каменских Happy Birthday Queen K!", - написал Потап.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, назвав самой красивой и солнечной звездой страны.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за лишний вес и провокационные фото.