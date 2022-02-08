После скандального развода: Узелков ошеломил неожиданной новостью

Боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков ошеломил поклонников деталями личной жизни.
Спортсмен заявил, что женится. Об этом написал в Instagram.
На вопрос фанатов, что давно о боксере ничего не было слышно, Узелков ответил: "Я женюсь".
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Но о том, кто станет его новой женой, когда состоится свадьба и другие подробности спортсмен разглашать не стал.
В ноябре 2021-го Узелков впервые заговорил о новых отношениях. Тогда он рассказал, что они знакомы давно, что любимой больше 30 лет и отметил, что пока они не живут вместе. Тогда же Узелков подчеркнул, что когда-то он уже кричал на весь мир, что любит, поэтому теперь никто об этом не узнает и это его идея - скрывать отношения.
Узелков был 22 года в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Пара, воспитывающая двоих детей, громко развелась в 2018 году. Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве.
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