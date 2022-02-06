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воскресенье, 06 февраля 2022 20:08

После публичного каминг-аута: Melovin встречается с участницей "Танців із зірками"
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Певец Melovin, совершивший каминг-аут еще в июле 2021 года, признался, что сейчас имеет романтические отношения. Избранницей звезды стала участница шоу "Танці із зірками".

Встречается исполнитель со своей партнершей по паркету Лизой Русиной. Деталями отношений поделился в "Світському житті", передает Gazeta.ua.

"Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: "Что сейчас происходит?", – поделился Melovin.

С танцовщицей у него не открытые отношения.

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"Для меня просто это табу сразу. Нет, совсем. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно", - заявил он.

Русина добавила, что она нормально реагирует на то, что любимый – бисексуал.

"Сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди - бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле", - сказала танцовщица.

Избранницей исполнителя Melovin стала его партнерша по "Танцях із зірками" Лиза Русина
Фото: instagram.com/melovin_official
Избранницей исполнителя Melovin стала его партнерша по "Танцях із зірками" Лиза Русина
Избранницей исполнителя Melovin стала его партнерша по "Танцях із зірками" Лиза Русина
Избранницей исполнителя Melovin стала его партнерша по "Танцях із зірками" Лиза Русина
Melovin поделился деталями личной жизни

Ведущая спросила у влюбленных и об интиме. Исполнитель ответил, что "отношения – это не обязательно секс". Но между ними и не платоническая любовь.

"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только", - заинтриговал он.

Melovin, который во время концерта признался в нетрадиционной ориентации, продолжает откровенно рассказывать о своем каминг-ауте. Константин Бочаров (настоящее имя певца. - Gazeta.ua) поделился воспоминаниями, как впервые осознал свою ориентацию

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