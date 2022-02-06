После публичного каминг-аута: Melovin встречается с участницей "Танців із зірками"

Певец Melovin, совершивший каминг-аут еще в июле 2021 года, признался, что сейчас имеет романтические отношения. Избранницей звезды стала участница шоу "Танці із зірками".

Встречается исполнитель со своей партнершей по паркету Лизой Русиной. Деталями отношений поделился в "Світському житті", передает Gazeta.ua.

"Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: "Что сейчас происходит?", – поделился Melovin.

С танцовщицей у него не открытые отношения.

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"Для меня просто это табу сразу. Нет, совсем. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно", - заявил он.

Русина добавила, что она нормально реагирует на то, что любимый – бисексуал.

"Сейчас 21 век. И я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди - бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов, на самом деле", - сказала танцовщица.

Фото: instagram.com/melovin_official

Ведущая спросила у влюбленных и об интиме. Исполнитель ответил, что "отношения – это не обязательно секс". Но между ними и не платоническая любовь.

"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только", - заинтриговал он.

Melovin, который во время концерта признался в нетрадиционной ориентации, продолжает откровенно рассказывать о своем каминг-ауте. Константин Бочаров (настоящее имя певца. - Gazeta.ua) поделился воспоминаниями, как впервые осознал свою ориентацию