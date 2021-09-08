После 13 лет: отец Бритни Спирс отказался от опеки над ней

Отец Бритни Спирс отказался от 13-летней опеки над дочерью. Фото: instagram.com/britneyspears

Отец американской исполнительницы 39-летней Бритни Спирс 69-летний Джейми отказался от опекунства над дочерью. Карьера и личная жизнь поп-звезды были под его контролем с 2008-го, когда возникло беспокойство по поводу психического здоровья певицы. Мужчина подал запрос в суд о прекращении опекунства во вторник, 7 сентября.

"Как Джейми Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, - это лучшего для дочери. Если Бритни хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться с собственной жизнью, Джейми согласен, что она должна получить этот шанс", - отметили в документе, как сообщает CNN.

Отец певицы заметил, что его дочь хочет самостоятельно контролировать жизнь "без ограничений со стороны опекуна или суда".

"Она хочет иметь возможность принимать решения по медицинскому обслуживанию, решая, когда, где и как часто проходить терапию. Она хочет контролировать деньги, которые зарабатывает на карьере, и тратить их без присмотра. Она хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка , если она того пожелает", - говорится в просьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изнасилование и домогательства: в какие сексуальные скандалы попадали звездные мужчины

Суд назначил следующее слушание на 29 сентября.

Джейми Спирс, отец американской певицы Бритни Спирс, требует за отказ от опекунства над дочерью отступные $2 млн. Он просит денег для погашения $1,3 млн судебных издержек. Еще $500 тыс. пойдут на выплаты компании Tri Star, сотрудничавшей с певицей.