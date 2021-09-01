Отец Бритни Спирс назвал условие отказа от опекунства

69-летний Джейми Спирс, отец американской певицы 39-летней Бритни Спирс, требует за отказ от опекунства над дочерью отступные $2 млн.

Он просит денег для погашения $1,3 млн судебных издержек, пишет Variety. Еще $500 тыс. пойдут на выплаты компании Tri Star, сотрудничавшей с певицей.

"Он не имеет права держать в заложниках дочь, выдвигая условия для отказа от опеки", - утверждает адвокат певицы Мэттью Розенгарт.

Он считает действия отца Спирс вымогательством.

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В 2008 году суд наделил отца певицы полномочиями опекуна после ряда публичных и скандальных инцидентов, связанных с ее психическим здоровьем. Последние 13 лет опекуны Спирс распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, контролируют личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, обсуждать ее состояние и курс лечения с врачами. Сначала Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна дочери. Но в 2019-м отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. Поэтому в ноябре 2020 года суд добавил к перечню опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери. Отец утверждает, что Бритни страдает деменцией.

Сейчас певица отказывается продолжать карьеру. Спирс заявила, что опекуны заставляли ее принимать психотропы и запрещают иметь детей.