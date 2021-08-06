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пятница, 06 августа 2021 14:49

Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео

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Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
Певица на радостях станцевала для фанатов. Фото: Reuters

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс впервые получила собственный iPad.

О "грандиозном" событии артистка рассказала фанатам в Instagram.

"Друзья, у меня отличные новости. Сегодня я получила свой первый iPad. Я так счастлива! Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках. Чувствую, что моя жизнь меняется прямо сейчас. Я так взволнована. Вперед", - сказала Спирс.

Она призналась, что давно приобрела своим детям подобные гаджеты. Себе же купила iPad впервые.

Певица традиционно станцевала на видео, пошутив, что вряд ли смогла бы сделать это нетрезвой.

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В 2008 году суд наделил отца певицы полномочиями опекуна после ряда публичных и скандальных инцидентов, связанных с ее психическим здоровьем. Последние 13 лет опекуны Спирс распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с врачами. Сначала Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна дочери. Но в 2019-м отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. Поэтому в ноябре 2020 года суд добавил к перечню опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери. Сам отец утверждает, что Бритни страдает деменцией.

Сейчас певица отказывается продолжать карьеру. Спирс заявила, что опекуны заставляли ее принимать психотропы и запрещают ей иметь детей.

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