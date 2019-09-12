Полякова показала редкое фото с мужем

Украинская певица Оля Полякова поздравила своего мужа бизнесмена Вадима с годовщиной брака.

В посте она поблагодарила мужа за поддержку и разместила совместное фото.

"15-нашка! Не могу поверить, что кто-то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо", - написала Полякова.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Украинская певица Оля Полякова поздравила своего мужа бизнесмена Вадима с годовщиной брака

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Пара воспитывает вместе дочерей 14-летнюю Марию и Алису, 8 лет.

Певица Оля Полякова и дизайнер Андре Тан представили совместную коллекцию Andre Tan X Оля Полякова, посвященную гранд-шоу певицы "Королева Ночи". Его артистка покажет на бис 26 октября в киевском Дворце спорта.