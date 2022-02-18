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воскресенье, 20 февраля 2022 08:47

Полуголый бюст Зои Кравиц и ягодицы в шпагате белорусской модели - что публикуют звезды в сети
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Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио соблазняет пользователей Instagram пикантными фото. Звезда опубликовала серию пляжных снимков, на которых предстала в горчично-золотом бикини. На одном из фото соблазнительно сняла бретельку.

Кто еще из знаменитостей опубликовал откровенные фотографии, подготовила Gazeta.ua.

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада, которая в августе 2021 впервые стала матерью, похвасталась стройными длинными ногами. Появилась в салатовом пиджаке и розовых босоножках.

Белорусская модель и жена хоккеиста Александра Бородули Даша Март снова радует поклонников соблазнительными фото. На этот раз звезда решила показать аппетитные прелести в поперечном шпагате. Позировала в бикини на яхте.

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Американская актриса, певица и дочь культового музыканта Ленни Кравиц Зои поразила позированием в секси-нарядах. Появилась на страницах Elle USA. Для нее подобрали изысканные образы, которые пикантно прикрывали голую грудь.

Жена голкипера "Динамо" Дениса Бойко Валерия увлекла сеть фигурой в купальнике. Появилась в салатовом монокини на фоне моря.

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио соблазняет пользователей Instagram пикантными фото
Фото: instagram.com/alessandraambrosio
Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Власть похвасталась стройными длинными ногами
Белорусская модель и жена хоккеиста Александра Бородули Даша Март радует поклонников соблазнительными фото
Юрист и любимая телеведущего Владимира Остапчука Кристина делится секси-фотографиями с мальдивского отдыха
Американская актриса, певица и дочь культового музыканта Ленни Кравиц Зои поразила позированием в секси-нарядах. Появилась на страницах Elle USA

Телеведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом на Пхукете в Таиланде. С курорта публикует пикантные фото в Instagram, которыми покоряет сеть. На одной из серий солнечных снимков предстала в монокини главного цвета 2022-го по версии Pantone – Very Peri. Трендовый купальник удачно подчеркнул соблазнительные прелести звезды.

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