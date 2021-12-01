Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

1 декабря американская актриса, певица и модель Зои Кравиц отмечает 33-летие. Дочь рок-музыканта Ленни Кравица прославилась благодаря ролям в "Бэтмене" и "Большой маленькой лжи".

Gazeta.ua собрала самые горячие фото звезды.

1. Зои – дочь знаменитых родителей. Ее отец Ленни Кравиц – певец, а мать Лиза Боне – актриса.

2. Стала популярной после роли в сериале "Большая маленькая ложь". Также она снялась в таких фильмах, как "Фантастические твари", "Дивергент" и "Безумный Макс: Дорога ярости".

Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz

3. Кравиц умеет не только играть, но и петь. В 2009 году она основала группу Elevator Flight. Впоследствии создала еще одну группу LOLAWOLF, которая выпустила дебютный альбом в 2014 году.

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4. Вышла замуж за американского актера Карла Глусмана в мае 2019 года на тайной церемонии. Свадебный банкет состоялся во Франции 29 июня 2019 года. В январе этого года пара объявила о разводе.

Американская актриса и певица Зои Кравиц приняла участие в очередной сексуальной фотосессии. Дочь культового музыканта Ленни Кравица позировала в дерзких образах.