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пятница, 01 октября 2021 09:21

Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
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Американская актриса и певица 32-летняя Зои Кравиц приняла участие в очередной сексуальной фотосессии. Дочь культового музыканта Ленни Кравица позировала в дерзких образах.

Модель появилась топлес на большинстве снимков. На некоторых фото позировала в ярко-красном боди, на других - только в шубе и серебристых шортах. Звезда снялась для издания Another Magazine.

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Кравиц позировала в соблазнительных образах от Saint Laurent. Автором фотографий является американский фэшн-фотограф Кольер Шорр.

Американская актриса и певица Зои Кравиц снялась в дерзких образах
Фото: Кольер Шорр для anothermag.com
Американская актриса и певица Зои Кравиц снялась в дерзких образах
Американская актриса и певица Зои Кравиц снялась в дерзких образах
Дочь культового музыканта позировала для издания Another Magazine
Дочь культового музыканта позировала для издания Another Magazine

Американская актриса, модель и певица Зои Кравиц в очередной раз взбудоражила воображение фанатов сексуальной фотографией. Дочь культового музыканта опубликовала снимок, на котором стоит полностью обнаженная, прикрыв идеальную грудь руками и держа во рту аппетитный персик.

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01
октября

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