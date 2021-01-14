Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту

Американская актриса, модель и певица 31-летняя Зои Кравиц в очередной раз взбудоражила воображение фанатов сексуальной фотографией.

На странице в Instagram дочь культового музыканта опубликовала снимок, на котором стоит полностью обнаженная, прикрыв идеальную грудь руками и держа во рту аппетитный персик.

Образ дополнил легкий нюдовый макияж и распущенные волосы.

Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz

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Наибольшую популярность голливудской актрисе Зои Кравиц принесла роль в сериале "Большая маленькая ложь".