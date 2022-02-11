Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети

Телеведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом на Пхукете в Таиланде. С курорта публикует пикантные фото в Instagram, которыми покоряет сеть. На одной из серий солнечных снимков предстала в монокини главного цвета 2022-го по версии Pantone – Very Peri. Трендовый купальник удачно подчеркнул соблазнительные прелести звезды.
Gazeta.ua собрала самые горячие фото, которые публиковали звезды на этой неделе.
Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой "Холостяка-10" Никита Добрынин, продолжает радовать фанов фотографиями из отпуска. Пара отдыхала на Сейшелах. В один из вечеров Квиткова устроила пикантный фотосет в стиле ню. Блогер позировала топлесс на пляже.
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Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова очаровала сеть откровенными фото. Звезда изгибалась только в нижнем белье. Соблазнительное позирование устроила в постели.
Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио снова поразила подписчиков порцией сексуальных кадров. На снимках предстала без верха от купальника. Голую грудь прикрыла руками.
Певица Надя Дорофеева радует поклонников откровенными фото. Звезда опубликовала жаркую фотографию в Instagram, на которой предстала полностью обнаженная. Интимные места прикрыла нежно-розовым платьем. А в посте под провокационным кадром прорекламировала предстоящий релиз.
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