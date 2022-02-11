Никитюк посветила бюстом, а участница "ВИА Гры" изгибалась в постели - что публикуют звезды в сети

Телеведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом на Пхукете в Таиланде. С курорта публикует пикантные фото в Instagram, которыми покоряет сеть. На одной из серий солнечных снимков предстала в монокини главного цвета 2022-го по версии Pantone – Very Peri. Трендовый купальник удачно подчеркнул соблазнительные прелести звезды.

Gazeta.ua собрала самые горячие фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

Блогер Даша Квиткова, которую выбрал герой "Холостяка-10" Никита Добрынин, продолжает радовать фанов фотографиями из отпуска. Пара отдыхала на Сейшелах. В один из вечеров Квиткова устроила пикантный фотосет в стиле ню. Блогер позировала топлесс на пляже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стужук в белье изгибалась перед камерой и поразмышляла о мировосприятии

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова очаровала сеть откровенными фото. Звезда изгибалась только в нижнем белье. Соблазнительное позирование устроила в постели.

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио снова поразила подписчиков порцией сексуальных кадров. На снимках предстала без верха от купальника. Голую грудь прикрыла руками.

Фото: instagram.com/kvittkova

Певица Надя Дорофеева радует поклонников откровенными фото. Звезда опубликовала жаркую фотографию в Instagram, на которой предстала полностью обнаженная. Интимные места прикрыла нежно-розовым платьем. А в посте под провокационным кадром прорекламировала предстоящий релиз.